الأحد 09 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مشروع جديد يجمع مصطفى جاد وزوجته كارمن سليمان بالطريق

مصطفى جاد وزوجته
مصطفى جاد وزوجته كارمن سليمان، فيتو

نشر الملحن مصطفى جاد صورة له برفقة زوجته الفنانة كارمن سليمان عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس.

 

وعلق مصطفى جاد على الصورة قائلا: “مشاريع جديدة في الطريق”.

وفي وقت سابق، أعلنت المطربة كارمن سليمان خبرًا سارًّا، حيث نشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تجمعها بزوجها الموزع الموسيقي مصطفى جاد، وأكدت أنها حافل في طفلها الثاني.

حمل كارمن سليمان

وتلقت كارمن العديد من التهاني من خلال خاصية التعليقات، حيث حرص متابعوها وجمهورها على تهنئتها، هذا بجانب عدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني. 

 

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