كارمن سليمان تضع مولودها الثاني (صور)

استقبلت المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد مولودهما الثاني، حيث نشرت كارمن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد من الصور لها من داخل المستشفى وهي برفقة زوجها ونجلها الأول زين، بعد أن وضعت مولودها الثاني التي لم تكشف عن نوعه.



وعلقت كارمن على الصور حيث قالت: "عيلتنا كبرت الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته"

أزمة زوج كارمن سليمان

وكان قد تصدر اسم الملحن مصطفى جاد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن انتشر فيديو له برفقة زوجته أثناء حضورهما عرض مسرحية "بني آدم" بالرياض، ومازحه وقتها الفنان أحمد حلمي بطل المسرحية قائلا: "أنت مصري وقاعد صف أول، أكيد انت معزوم".

وتسبب ذلك الفيديو في حالة من الغضب والهجوم على أحمد حلمي، ليخرج مصطفى جاد ويدافع عنه مؤكدا ان حلمي صديقه وهو من قام بدعوته هو وزوجته كارمن لحضور المسرحية، وأنه لا يقصد الإساءة.

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