مسلسلات رمضان 2025، هدي الإتربي تنافس مشاهير تيك توك في "العتاولة 2"

تنافس الفنانة هدي الأتربي مشاهير "تيك توك" ممن صعدوا إلى دائرة الأضواء فجأة دون مقدمات من خلال حسابات مؤثرة تحظى بملايين المتابعين، عبر أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2".

وكشفت الإتربي عن ملامح دورها في "العتاولة 2"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، لافتة إلى أنه يحمل العديد من المفاجآت، ما أثار اهتمام الجمهور.

وشاركت هدى، التي تجسد شخصية "دينا" كفتاة تقتحم عالم "تيك توك" وتصبح من المشهورات، صورًا من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها في منصة "إنستجرام".

وأوضحت أن شخصية "دينا" ستدخل في العديد من التحديات نتيجة لاستخدامها هذه المنصة الاجتماعية، ما سيؤثر كثيرًا في أحداث المسلسل.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم مثل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، نسرين أمين، فيفي عبده، بالإضافة إلى هدى الإتربي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

وبينما غاب بعض نجوم الجزء الأول مثل مي كساب وفريدة سيف النصر عن العمل، انضمت أسماء جديدة إلى الجزء الثاني مثل نسرين أمين وفيفي عبده، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل على قنوات" MBC مصر".

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