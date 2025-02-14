محمد رمضان: برنامج مدفع رمضان هيزعل ناس وهيفرح حبايبي

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس خاص ببرنامجه مدفع رمضان الذي سيقدمه خلال سباق رمضان.

وقال رمضان: "ناس كتير بتسأل إيه هو مدفع رمضان، بس اللي أقدر أقوله أن مدفع رمضان هيضحك ناس، وهيفرح حبايبي، وهيزعل ناس".

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا بوسترًا تشويقيًّا لبرنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان عبر قناة DMC، خلال الشهر الكريم.

ويعود النجم المصري محمد رمضان إلى الشاشة الصغيرة في رمضان 2025 ببرنامج جديد بعنوان “مدفع رمضان”، بعد غياب عن الأعمال الدرامية لمدة عامين.

وكالعادة، أثار إعلان البرنامج تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يترقب الجمهور معرفة تفاصيل هذه التجربة الجديدة التي يخوضها رمضان بعيدًا عن الدراما والمسلسلات.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني كان عام 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة، والذي قدمه بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم هالة صدقي وزينة ومنة فضالي وجوري بكر وأحمد فهيم ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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