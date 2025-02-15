السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بوسي تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة

بوسي
بوسي

قررت الفنانة بوسي، الاحتفال بعيد الحب، على طريقتها في أجواء رومانسية.

في هذا السياق، نشرت “بوسي”، صورا عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام" ظهرت فيها داخل أحد الأماكن وبجانبها باقة ورد، ما أثار الجدل بين جمهورها حول دخولها قصة حب جديدة.

في هذا السياق، كانت قد حلت الفنانة بوسي ضيفة على برنامج “عندي سؤال”، المذاع عبر قناة المشهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد القس.

وقالت بوسي: بعد كل المشاكل اللي شوفتها فى حياتي، كويس إني لسه ست بعقلي وبفكر، ولم ألجأ للمهدئات أو الحبوب التي تساعد على النوم.

وأضافت بوسي: في زواجي الأول، وصلت لمرحلة من كُتر اللي شوفته من بهدلة؛ كنت ممكن أموت نفسي عشان أخلص من العذاب اللي كنت فيه.

 

وتابعت بوسي: حياتي الأولى كانت في قمة السواد والتعاسة، كل حاجة وحشة شوفتها في الحياة دي، يا إما كنت هنتحر وأموت كافرة، أو أقتل، بس ربنا رحمني من عنده.

 

على الجانب الآخر، كانت طرحت الفنانة بوسي أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم “زيه تاني”، وهي من كلمات حسام حسن، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفال بعيد الحب باقة ورد المشاكل الفنانة بوسي عيد الحب سام حسن

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: بوسي شلبي ترد على شائعة طلاقها.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل حكيم باشا.. رسالة مؤثرة للفنانة السورية إنجي مراد قبل وفاتها

تزوير أوراق للحصول على أرض، بوسي شلبي تكشف تفاصيل جديدة عن شائعة طلاقها
ads

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق نشب في محمصة بالإسكندرية (صور)

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

كارثة جديدة بانفجار أكبر براكين إثيوبيا، الخبراء يكشفون تأثيره على سد النهضة

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

الحساب الرسمي للمنتخب الوطني يهنئ مرموش بعد هاتريك نيوكاسل

منوعات

المزيد

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

داعية إسلامي: تحويل القبلة اختبار إلهي لتمييز المؤمنين عن 3 أصناف من البشر(فيديو)

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية