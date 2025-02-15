بوسي تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة

قررت الفنانة بوسي، الاحتفال بعيد الحب، على طريقتها في أجواء رومانسية.

في هذا السياق، نشرت “بوسي”، صورا عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام" ظهرت فيها داخل أحد الأماكن وبجانبها باقة ورد، ما أثار الجدل بين جمهورها حول دخولها قصة حب جديدة.

في هذا السياق، كانت قد حلت الفنانة بوسي ضيفة على برنامج “عندي سؤال”، المذاع عبر قناة المشهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد القس.

وقالت بوسي: بعد كل المشاكل اللي شوفتها فى حياتي، كويس إني لسه ست بعقلي وبفكر، ولم ألجأ للمهدئات أو الحبوب التي تساعد على النوم.

وأضافت بوسي: في زواجي الأول، وصلت لمرحلة من كُتر اللي شوفته من بهدلة؛ كنت ممكن أموت نفسي عشان أخلص من العذاب اللي كنت فيه.

وتابعت بوسي: حياتي الأولى كانت في قمة السواد والتعاسة، كل حاجة وحشة شوفتها في الحياة دي، يا إما كنت هنتحر وأموت كافرة، أو أقتل، بس ربنا رحمني من عنده.

على الجانب الآخر، كانت طرحت الفنانة بوسي أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم “زيه تاني”، وهي من كلمات حسام حسن، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.

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