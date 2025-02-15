السبت 15 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

التركي جان يامان يفاجئ جمهوره بـ لوك جديد خلال جولة بالأهرامات

جان يامان
جان يامان

يتواجد الفنان التركي جان يامان في مصر، وقام بجولة في منطقة الأهرامات، ويتواجد جان يامان في مصر لتصوير حملة دعائية في مصر لصالح إحدى شركات المواد الغذائية.

وانتشرت صور لجان يامان خلال جولته في منطقة الأهرامات، وهو يلتقط الصور أمام أبو الهول ويقوم بجولة على الخيل.

ولفت جان يامان الأنظار له بظهوره بلوك جديد، بعدما قام بحلاقة شعره الطويل.

وسيبقى جان يامان لأيام في مصر، في اليوم الأول قام بالجولة السياحية على أن يبدأ تصوير الإعلان بعدها.

وينتظر جان يامان عرض مسلسله الجديد "El Turco" الذي يتكون من 6 حلقات وتدور قصته حول القبطان Hasan Balaban.

 

على جانب آخر، كان جان يامان فاجأ جمهوره بحذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Instagram وكان يتابعه أكثر من 11 مليون شخص، وكان دائم التواصل مع جمهوره من خلاله، ونشر صور جديدة له خاصة خلال فترة تواجده في إيطاليا، حيث لديه عدد كبير من المعجبين هناك.

 

وقبل حذف الحساب بأيام كان جان يامان كشف عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه يرى وسائل التواصل الاجتماعية لها أضرار أكثر من منافعها.

 

وجان يامان حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي بعد عرض مسلسل "الطائر المبكر" الذي شارك في بطولته إلى جانب ديميت أوزدمير.

 

وجان يامان ممثل تركي من مواليد نوفمبر 1989 وشارك في عدد من المسلسلات منها "مسائل الغرام" و"العشق عنادا" و"البدر" و"الطائر المبكر" و"السيد الخطأ".

 

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الوطن العربي المواد الغذائية جان يامان التواصل الاجتماعي مسلسل الطائر المبكر

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