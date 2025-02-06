أخبار الحوادث اليوم: حبس مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة بتهمة الرشوة.. اعتداء قائد سيارة على نجل الكابتن طارق يحيى.. ضبط المتهمين بالتعدي على شاب ببورسعيد

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حبس مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة بتهمة الرشوة

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

قرار عاجل في واقعة اعتداء قائد سيارة على نجل الكابتن طارق يحيى

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث في اتهام الملحن أحمد طارق يحيى، لقائد سيارة بالاعتداء عليه، والتسبب في إحداث تلفيات بسيارته، بسبب خلاف على أولوية المرور بالدقي.

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة أمام مدخل مدينة بدر

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل ركاب أعلى الطريق أمام مدخل مدينة بدر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

الكل بيعمل كده، أقوال الراقصة هندية أمام النيابة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تجري نيابة الشيخ زايد أول وثانٍ برئاسة المستشار إيهاب العوضي، التحقيقات مع الراقصة هندية بتهمة التحريض على الفسق والفجور.



القبض على المتهمين بقتل شاب في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 4 أشخاص شقيقين وشقيقين أبناء عمومة، بتهمة قتل شاب بوابل أعيرة نارية وسط الزراعات في قرية أولاد نجم مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

قرار جديد في اتهام زوجة أورتيجا لبلوجر بالتعدي عليها في القاهرة الجديدة

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث العامة في بلاغ زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا بقسم شرطة التجمع الأول، ضد بلوجر تتهمه بسبها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة الجديدة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.



القبض على المتهمين بالتعدي على شاب باستخدام كلب ببورسعيد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدي عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وباستخدام كلب مما أدى إلى إصابته وضبط مرتكبى الواقعة.



الاتهامات الموجهة للراقصة هندية بتهمة التحريض على الفسق وقرارات عاجلة للنيابة

تباشر نيابة الشيخ زايد أول وثانٍ برئاسة المستشار إيهاب العوضي، التحقيقات مع الراقصة هندية بتهمة التحريض على الفسق والفجور.



امرأة هزمت الشيطان، قصة قاتلة زوجها الحداد بالشرقية بعد إحالة أوراقها للمفتي

لم تكن امرأة عادية وإنما تخطت الشيطان في تفكيرها فارتكبت واحدة من أبشع الجرائم التي هزت محافظة الشرقية بعدما أنهت حياة زوجها بمساعدة نجل شقيقها، لكن ما قصة القتل.

"أمن القاهرة" تستقبل وفد مديرية الرياضة وأعضاء برلمانات مراكز الشباب (صور)

استقبلت ‏مديرية أمن القاهرة وفد من مديرية الشباب والرياضة وأعضاء برلمانات مراكز الشباب بالقاهرة لزيارة ديوان قطاع أمن القاهرة لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة احتفالات الذكرى الـ73 لعيد الشرطة.



براءة أحمد دحروج لاعب وادي دجلة من التعدي على شخص بأبو النمرس

قررت محكمة جنح مستأنف أبو النمرس، قبول استئناف اللاعب أحمد دحروج لاعب نادي وادي دجلة، على حكم حبسه 3 أشهر في اتهامه بالتعدي على شخص، وفي الموضوع قضت مجددًا ببراءته من الاتهام المسند إليه.



إخلاء سبيل زميل موظف بالأوبرا اصطنع رسالة إنهاء حياته

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة ونسبها لموظف دار الأوبرا الذي أنهي حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل بمنطقة إمبابة، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة على قرار إخلاء سبيل الموظف.



إحالة مستريحة روض الفرج للجنايات بتهمة النصب على مواطنين في 3 ملايين جنيه

أمرت نيابة روض الفرج، بإحالة ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج، لمحكمة الجنايات.



مالك مطعم محترق في السلام: تكبدت 200 ألف جنيه خسائر

استمعت نيابة السلام لأقوال مالك مطعم تحت التجهيز نشب به حريق بشارع السوق في منطقة اسبيكو بدائرة القسم.



بحوزته 4 ملايين ومخدرات.. الأمن يضبط منتحل صفة شرطة لفرض السيطرة وأعمال البلطجة بمدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بأسلوب انتحال الصفة.. وضبط مرتكب الواقعة.



مقتل خط أسيوط والعثور على 32 قطعة سلاح ومخدرات بجوار جثته

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط وضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية غير المرخصة بحوزته.





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