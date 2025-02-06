الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

إخلاء سبيل زميل موظف بالأوبرا اصطنع رسالة إنهاء حياته

موظف بدار الأوبرا
موظف بدار الأوبرا

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة ونسبها لموظف دار الأوبرا الذي أنهي حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل بمنطقة إمبابة، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة على قرار إخلاء سبيل الموظف. 

كشفت تحريات المباحث الخاصة بموظف الأوبرا المتوفى غرقًا في نيل إمبابة، أن موظفًا سابقًا بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم على المتوفى من جهة عمله، الأمر الذي دفعه إلى الإقدام على الانتحار. وبمواجهة المتهم اعترف بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا إلى موظف دار الأوبرا بعد أن ترددت أنباء عن تخلصه من حياته.

وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقتً سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل وقد توصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه فلم يتبين به أي آثار إصابية.


وبسؤال شقيق المتوفى قرر أنه لا يشتبه جنائيًا في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشورًا يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.


وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

 

 

 

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محكمة شمال الجيزة اصطناع رسالة موظف دار الأوبرا النيابة

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