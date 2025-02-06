الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

براءة أحمد دحروج لاعب وادي دجلة من التعدي على شخص بأبو النمرس

أحمد دحروج لاعب نادي
أحمد دحروج لاعب نادي وادي دجلة

قررت محكمة جنح مستأنف أبو النمرس، قبول استئناف اللاعب أحمد دحروج لاعب نادي وادي دجلة، على حكم حبسه 3 أشهر في اتهامه بالتعدي على شخص، وفي الموضوع قضت مجددًا ببراءته من الاتهام المسند إليه.

وحضر أحمد دحروج لاعب نادي وادي دجلة، جلسة استئنافه على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بالتعدي على شخص بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وتحفظت عليه قوات الأمن تمهيدا لبدء محاكمته.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة أحمد دحروج لاعب نادي وادي دجلة، بالحبس 3 أشهر وكفالة 500 جنيه، في اتهامه بالتعدي على شخص بأبو النمرس.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا من شقيق أحمد دحروج، لاعب نادي وادي دجلة يفيد بتعرضه للضرب علي يد مجموعة من الأشخاص أمام منزله بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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