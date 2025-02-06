الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

"أمن القاهرة" تستقبل وفد مديرية الرياضة وأعضاء برلمانات مراكز الشباب (صور)

أمن القاهرة يستقبل
أمن القاهرة يستقبل زيارة لوفد من مديرية الشباب والرياضة

استقبلت ‏مديرية أمن القاهرة وفد من مديرية الشباب والرياضة وأعضاء برلمانات مراكز الشباب بالقاهرة لزيارة ديوان قطاع أمن القاهرة لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة احتفالات الذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

 

كان في استقبال الوفد اللواء طارق راشد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وعددًا من ضباط وضابطات القطاع، وتم اصطحابهم في جولة بغرفة عمليات النجدة للتعرف على دورها في سرعة  تلقي البلاغات من المواطنين وكيفية التعامل معها كما قام الوفد بتقديم الورود والهدايا العينية بهذه المناسبة.

وأعقب ذلك عرض مقطع فيديو عن أوجه التطوير بالمديرية وإداراتها المختلفة، وفي نهاية الزيارة تم توزيع الهدايا العينية عليهم وتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

وقد لاقت تلك الزيارة إعجابهم واهتمامهم وأبدوا خالص الشكر والتقدير لجهاز الشرطة على ما يقدمه من خدمات جليلة للمواطنين وحمايتهم لأمن واستقرار الوطن.

يأتى ذلك تعظيمًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية بهدف تنمية الوعي لدى الشباب بطبيعة عمل أجهزة الوزارة ودورها في حماية أمن الوطن والمواطنين.

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أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة مديرية الشباب والرياضة مديرية الشباب
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