مالك مطعم محترق في السلام: تكبدت 200 ألف جنيه خسائر

استمعت نيابة السلام لأقوال مالك مطعم تحت التجهيز نشب به حريق بشارع السوق في منطقة اسبيكو بدائرة القسم.

ولم يتهم صاحب المطعم أحد بالتسبب في الحريق، مشيرا إلى أنه أثناء تجربة أنبوبة بوتاجاز لبدء العمل انفجرت دون أي تدخل من أحد.

وأشار صاحب المطعم إلى أنه تكبد خسائر نتيجة الحريق تجاوزت الـ 200 ألف جنيه.

حريق مطعم بالسلام

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

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