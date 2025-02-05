الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن ادعاء شخصان وكريمة أحدهما بتعرض الأخيرة لمحاولة خطف حال سيرها بإحدى قرى محافظة القليوبية وتحذيرهم المواطنين من انتشار حالات خطف الأطفال بالمحافظة.



فيديو خطف الأطفال في القليوبية

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان وكريمة أحدهما والإدعاء بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بمحاولة خطف الأخيرة حال سيرها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية وتحذيرهم المواطنين من انتشار حالات خطف الأطفال بالمنطقة المشار إليها.



بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو - الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو – والد الفتاة المشار إليها - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية.

وبمواجهتهم أقروا باختلاقهم الواقعة وعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو، وقيام الأول بدفعهم لتصوير المقطع المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى للحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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