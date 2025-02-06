حجز راقصة بتهمة التحريض على الفسق والفجور بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بحجز راقصة “ه” ٢٤ ساعة على ذمة التحريات، بتهمة بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، والتحريض على الفسق والفجور بالشيخ زايد.

تفاصيل ضبط الراقصة هندية في الشيخ زايد بتهمة التحريض على الفجور



وأوضحت التحريات الأولية حول الواقعة، أن المتهمة تدعى "ه" وتعمل راقصة بأحد الملاهي الليلية والكباريهات بنطاق مدينة الشيخ زايد.

وأفادت التحريات حول واقعة القبض على المتهمة، أنها تبث فيديوهات عبر حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استعراض مفاتنها بطريقة إباحية، من أجل تحقيق الربح وزيادة عدد المشاهدات.



ونجحت الأجهزة الأمنية المختصة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في القبض على المتهمة داخل أحد الملاهي الليلية بالشيخ زايد، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتولت النيابة التحقيق.

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