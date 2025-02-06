القبض على المتهمين بقتل شاب في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 4 أشخاص شقيقين وشقيقين أبناء عمومة، بتهمة قتل شاب بوابل أعيرة نارية وسط الزراعات في قرية أولاد نجم مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى م.ا.ع، 33 عاما، بها عدة طلقات نارية في قرية أولاد نجم التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص، وأن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص ح.ف، يبلغ من العمر 37 عامًا، عامل وشريفة أ، يبلغ من العمر 30 عامًا، عامل، وم.إ، يبلغ من العمر 30 عامًا، وشقيقه م.، يبلغ من العمر 25 عامًا، بسبب خلافات مالية بينهم والمجني عليه وصديقه كانا يهددهم ويبتزهم.



تم القبض على المتهمين الأربعة وبحوزتهم 3 بنادق آلية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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