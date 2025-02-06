الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

بحوزته 4 ملايين ومخدرات.. الأمن يضبط منتحل صفة شرطة لفرض السيطرة وأعمال البلطجة بمدينة نصر

الأمن يضبط منتحل
الأمن يضبط منتحل صفة شرطة

 كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بأسلوب انتحال الصفة.. وضبط مرتكب الواقعة.
 

بحوزة 4 ملايين ومخدرات.. الأمن يضبط منتحل صفة شرطة لفرض السيطرة وأعمال البلطجة بمدينة نصر 
بحوزة 4 ملايين ومخدرات.. الأمن يضبط منتحل صفة شرطة لفرض السيطرة وأعمال البلطجة بمدينة نصر 


ضبط منتحل صفة شرطة لفرض السيطرة وأعمال البلطجة بمدينة نصر 

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام (أحد الأشخاص) بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بإسلوب إنتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
 

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 وبالفحص أمكن تحديد المتهم  (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أفيون، آيس"، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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أسلوب انتحال الصفة أجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة ممارسة أعمال البلطجة منطقة مدينة نصر

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