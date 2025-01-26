الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

القبض على عاطل بتهمة سرقة متعلقات المصلين من داخل مسجد بالدقى

ضبط المتهم
ضبط المتهم

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطل لسرقة متعلقات المصلين من داخل مسجد بالدقى، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى أمرت بحبس المتهم.

 

سرقة متعلقات المصلين من داخل مسجد بالدقى 

 

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة حقيبة خاصة به تحتوى على"لاب توب" وبعض المتعلقات أثناء أداء الصلاة داخل أحد المساجد بمنطقة الدقى بالجيزة.
 

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وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل، مقيم بالقليوبية).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بتصريف المسروقات لدى عميل "سىء النية" (مقيم بالقليوبية) أمكن ضبطه والمسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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