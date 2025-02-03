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حوادث

تجديد حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.

تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

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محكمة جنح روض الفرج قسم شرطة روض الفرج النيابة العامة

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