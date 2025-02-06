الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة أمام مدخل مدينة بدر

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل مدينة بدر

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل ركاب أعلى الطريق أمام مدخل مدينة بدر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

انقلاب سيارة أعلى الطريق أمام مدخل بدر

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهلي يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدخل مدينة بدر، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل تقل ركاب أعلى الطريق أمام مدخل مدينة بدر، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتولى رجال المرور  رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة اخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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