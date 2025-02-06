الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاتهامات الموجهة للراقصة هندية بتهمة التحريض على الفسق وقرارات عاجلة للنيابة

الاتهامات الموجهة
الاتهامات الموجهة للراقصة هندية بتهمة التحريض

تباشر نيابة الشيخ زايد أول وثانٍ برئاسة المستشار إيهاب العوضي، التحقيقات مع الراقصة هندية بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

 

وأصدرت النيابة قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز الهاتف المحمول، والميموري كارت على ذمة تصرفات النيابة العامة.

 

اتهامات ضد الراقصة هندية

ووجهت النيابة للراقصة عدة اتهامات، وهي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع إلكترونية وحسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات سالفة البيان.

 

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة هندية في الشيخ زايد بتهمة بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، وتحرض على الفسق والفجور.

 

وأظهرت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب قد رصدت المتهمة "سمر.ز" الشهيرة بـ"هندية"، وهي تقوم بتصوير مقاطع فيديو ترتدي فيها ملابس شفافة وفاضحة، تظهر من خلالها مواطن عفتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة غرائز الرجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحريض على الفسق والفجور التحريض على الفسق الراقصة هندية الشيخ زايد أول المبادئ والقيم الأسرية نيابة الشيخ زايد
ads

الأكثر قراءة

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى بتروجت

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

رئيس نادي الوكرة القطري يكشف أزمة انتقال جيلسون دالا إلى الزمالك

سقوط أعمدة إنارة وأشجار ولافتات إعلانية، نوة الكرم تضرب الإسكندرية برياح شديدة (صور)

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

منوعات

المزيد

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

المزيد

انفوجراف

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام الطهارة في البرد الشديد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية