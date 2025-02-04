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حوادث

المعمل الجنائي: انفجار أسطوانة بوتاجاز وراء حريق مطعم تحت التجهيز في السلام

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 تسلمت  نيابة السلام تقرير المعمل الجنائي حول حريق نشب داخل مطعم تحت التجهيز  بشارع السوق في منطقة اسبيكو بدائرة القسم.


وتبين ان انفجار أسطوانة بوتاجاز السر وراء اشتعال النيران ولا توجد خسائر بشرية.  

 

حريق مطعم بالسلام 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة الإدارة العامة للحماية المدنية النيابة العامة

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