الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

مقتل خط أسيوط والعثور على 32 قطعة سلاح ومخدرات بجوار جثته

مقتل خط أسيوط والعثور
مقتل خط أسيوط والعثور على 32 قطعة سلاح ومخدرات بجوار جثته

لقى  عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط وضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية غير المرخصة بحوزته.

مقتل خط أسيوط والعثور على 32 قطعة سلاح ومخدرات بجوار جثته
مقتل خط أسيوط والعثور على 32 قطعة سلاح ومخدرات بجوار جثته


مقتل خط أسيوط والعثور على 32 قطعة سلاح ومخدرات بجوار جثته

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام محاولة (عنصر إجرامي شديد الخطورة – سبق اتهامه فى 11 جناية أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه – بلطجة" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا أبرزها "شروع فى قتل – سلاح") جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص تمهيدًا للإتجار بها.  

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وباستهدافه وفقًا لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (32 قطعة سلاح ناري "6 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 16 فرد محلي– طبنجة – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة" - كمية من المواد المخدرة المتنوعة "شابو – حشيش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7,5 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك  في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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إدارة البحث الجنائى الأسلحة النارية المواد المخدرة قطاع الأمن قطاع الأمن المركزي قطاع الأمن العام مديرية أمن اسيوط

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