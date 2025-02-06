قرار عاجل في واقعة اعتداء قائد سيارة على نجل الكابتن طارق يحيى

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث في اتهام الملحن أحمد طارق يحيى، لقائد سيارة بالاعتداء عليه، والتسبب في إحداث تلفيات بسيارته، بسبب خلاف على أولوية المرور بالدقي.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، للوقوف على ملابساته، كما أمرت باستدعاء شهود العيان في الحادث.

بلاغ اتهام قائد سيارة ملاكي بالتشاجر معه

تقدم الملحن أحمد طارق يحيى، نجل طارق يحيى نجم الزمالك السابق، ببلاغ لقسم شرطة الدقي، اتهم فيه قائد سيارة ملاكي بالتشاجر معه، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينهما، لخلاف متعلق بأولوية المرور، واعتدى المتهم عليه، وتسبب في تلفيات بسيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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