الكل بيعمل كده، أقوال الراقصة هندية أمام النيابة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تجري نيابة الشيخ زايد أول وثانٍ برئاسة المستشار إيهاب العوضي، التحقيقات مع الراقصة هندية بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأصدرت النيابة قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز الهاتف المحمول، والميموري كارت على ذمة تصرفات النيابة العامة.

ورصدت المتهمة "سمر.ز" الشهيرة بـ"هندية"، وهي تقوم بتصوير مقاطع فيديو ترتدي فيها ملابس شفافة وفاضحة، تظهر من خلالها مواطن عفتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة غرائز الرجال.

وأفادت التحقيقات أن المتهمة تتعمد نشر هذه المقاطع لزيادة مشاهداتها واستقطاب راغبي المتعة الحرام، ما يحقق لها المزيد من المتابعين والمشاهدات، وهو ما يتنافى مع المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وخلال التحقيقات نفت الراقصة ما نسب إليها من اتهامات مبررة ما تبثه وتعرضه على حسابها الشخصي، أنه طبيعة عملها كراقصة، قائلة: "كل الناس بتعمل كده وأنا بنشر الفيديوهات دي عشان عايزة أكسب فلوس وأحقق أرباح كتير ومش قصدي كل الاتهامات دي".

اتهامات ضد الراقصة هندية

ووجهت النيابة للراقصة عدة اتهامات، وهي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع إلكترونية وحسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات سالفة البيان.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة هندية في الشيخ زايد بتهمة بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، وتحرض على الفسق والفجور

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