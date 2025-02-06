امرأة هزمت الشيطان، قصة قاتلة زوجها الحداد بالشرقية بعد إحالة أوراقها للمفتي

لم تكن امرأة عادية وإنما تخطت الشيطان في تفكيرها فارتكبت واحدة من أبشع الجرائم التي هزت محافظة الشرقية بعدما أنهت حياة زوجها بمساعدة نجل شقيقها، لكن ما قصة القتل.

جريمة بشعة هزت كفر صقر

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بمقتل شخص يدعى "منير.ف.ع" 36 عاما حداد مقيم عزبة الفئران التابعة لمركز شرطة كفر صقر.

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى "نها.أ.ال" زوجة المجني عليه ونجل شقيقها ويدعى"السيد.م. ا" 17 عاما (عامل).

وتبين وجود خلافات بين المتهمة والمجني عليه قامت على إثرها بالتخطيط لإنهاء حياته وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن الزوجة القاتلة ونجل شقيقها

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمتهمين عن قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بأن قاما بالاتفاق فيما بينهما على أن تقوم المتهمة الأولى بالمبيت رفقته بالمنزل المتواجد به المجني عليه على غير المعتاد وما أن استغرق نوما أخبرت المتهم الثانى وقامت بفصل كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنزل محل الواقعة وما إن وصل المتهم الثانى أمدته بأداة “حديدة” وحازت هي أخرى من ذات النوع.

ودلفوا لغرفة نوم المجنى عليه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام تلك الأدوات بأن انهالوا عليه بالضرب بأماكن متفرقة بجسده ومع توالى الضربات استيقظ المجنى عليه محاولا الهرب إلا أنهما لم يمكناه من ذلك وتواليا الاعتداء عليه حتى قاموا بإحداث الإصابات التي لحقت به واستكملوا مخططهما الإجرامي بأن قاما بإحضار قطعتين من القماش مبللتين بالماء ووضعوها بالتناوب فيما بينهما إحداهما بفمه، والأخرى على أنفه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

الزوجة نحرت رقبة زوجها بصاروخ

كما تبين قيام المتهمين بحمل المجني عليه إلى الورشة خاصته وقامت المتهمة الأولى بنحر رقبته محاولان من ذلك تصوير الجريمة على أنها حادث عرضي وقاما بمحو آثار الجريمة وانصرف المتهم الثاني من محل الواقعة وانتظرت المتهمة الأولى حتى بزوغ الصباح وخرجت إلى الشارع صارخة حتى تجمع الأهالي لتخبرهم بوقوع حادث لزوجها حال عمله بالصاروخ.

تفاصيل إحالة المتهمين بقتل حداد كفر صقر لمفتى الجمهورية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم رئيس المحكمة سيدة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامها من عدمه لاتهامها بإنهاء حياة زوجها بمساعدة نجل شقيقتها بسبب خلافات بينهما وحددت هيئة المحكمة جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم وإرجاء الحكم على المتهم الثاني لذات الجلسة.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة على القتل العمدى

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.