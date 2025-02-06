أخبار مصر: ظهور نتيجة الإعدادية بأسيوط، قرار من البنتاجون بشأن غزة، قفزة في الذهب، جريمة تهز الإسكندرية، تحذير من الأرصاد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط، ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 /2025 للفصل الدراسي الأول بمحافظة أسيوط وتنشر فيتو النتيجة للطلاب متمنين المزيد من التفوق والنجاح للطلاب.

بينهم دولة عربية، الكشف عن أسماء دول يخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إليها

كشفت القناة 12 العبرية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى المغرب وصوماليلاند وبونتلاند في إفريقيا.

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة، تحذير عاجل من طقس اليوم الخميس

تستمر اليوم حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة حتى 3 درجات مئوية.

نتائج تهديد ترامب، أمريكا تعلن رسميا عبور سفنها قناة بنما دون رسوم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن السفن التابعة لحكومتها، يمكنها الآن، عبور قناة بنما دون دفع أي رسوم.

الأهلي يسعى لخطف صدارة الدوري من بيراميدز على حساب بتروجيت، اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره بتروجت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وزير الدفاع الأمريكي: نستعد لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن وزارته مستعدة لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال خلالها إنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع وتعيد تطويره.

تحرك مفاجئ في أسعار النفط العالمية بعد قرار شركة أرامكو السعودية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس لتستقر بعد موجة بيع شهدتها في اليوم السابق بعد أن رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار النفط لشهر مارس بشكل حاد.

قتلت أمي، تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنتها بالإسكندرية، وشهود عيان يكشفون ما حدث

أقدمت فتاة على قتل والدتها بمنطقة محطة مصر وسط محافظة الإسكندرية، عقب التخلص منها داخل محل سكانها في المنطقة وسط حالة من الذعر والصراخ انتابت الجيران بالعقار، وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ما خفي أعظم، كاتب إسرائيلي يكشف مفاجأة بشأن خطة ترامب لقطاع غزة

فجر كاتب إسرائيلي مفاجأة بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد لقطاع غزة.

حذف أغنية "60 دقيقة حياة" البداية، طارق العريان يخرج عن صمته ويهدد أصالة عبر بيان رسمي

كشف المخرج والمنتج طارق العريان الأسباب الحقيقية وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة، عقب انتشار حالة من الجدل وسط الجمهور على منصات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

زوجة معلول بعد قيده بقائمة الأهلي: علي أسطورة وكنت واثقة إنه هيجدد (فيديو)

عبرت مريم عادل زوجة التونسي علي معلول لاعب فريق النادي الأهلي، عن سعادتها بقيده مع المارد الأحمر بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

اليوم، قطع المياه عن عدة مناطق بالإسكندرية لمدة 12 ساعة

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن قطع وإضعاف المياه اليوم الخميس، بغرب الإسكندرية، وذلك بسبب إصلاح الخط الناقل للمياه إلى غرب الإسكندرية قطر (1000 مم) بالطريق الزراعي أمام نادى الصيد.

مسؤولون إسرائيليون: حماس لديها "ورقة قوية" قد تبطل خطة ترامب

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن المقترحات التي عرضها، دونالد ترامب، بشأن غزة قد تعطل عملية إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، وأن الحركة قد تستخدمهم كورقة ضغط لإحباط خطة الرئيس الأمريكي، بحسب ما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين.

طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الونش

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض محمود حمدي الونش مدافع الأبيض، لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

محدش ياخد عزائي ولا يحضر دفنتي غير ابني وأخويا، وصية مثيرة لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

فاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بإعلان وصيته بسبب أزمة نفسية يعانيها.

سعر الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2025، عيار 21 الآن يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2025 داخل الأسواق المحلية وفقا لأخر تحديث لها داخل محلات الصاغة.

القهوة المغشوشة تغزو أكبر منتج بن في العالم واتحاد محمصي البرازيل يسعى لفتوى قانونية

ينتشر القلق بين صناع القهوة في البرازيل، من أن يدفع ارتفاع الأسعار الكبير بعض الشركات إلى توسيع عروضها مما تسميه "القهوة المزيفة" أو "المغشوشة"، في سعيها لجذب المستهلكين الذين يشعرون بالضائقة المالية.

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

أثار ظهور أحمد الشرع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية في جولاته، فضول الكثيرين في الداخل السوري وخارجها خاصة بعد خلعه البدلة العسكرية التي اعتاد الظهور بها، وانتقل إلى البدلة الرسمية مع اختيار ألوان معينة لرابطة العنق أثناء استقبال الوفود.

تبدأ من 45 جنيها، أسعار فوانيس رمضان 2025 بأشكالها وتصميماتها المختلفة (صور)

أسعار فوانيس رمضان 2025، تتعدد أشكال فوانيس رمضان 2025 بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، إذ قدمت ورش تصنيع الفوانيس تصميمات متعددة تجمع ما بين الأشكال التراثية للفوانيس وصولًا إلى التصميمات المبتكرة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وتوتنهام والأهلي ضد بتروجت

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف المسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس فرنسا والدوري السعودي.

بينهم رجل أعمال منتجاته تغزو العالم، مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بإيطاليا

لقي 3 أشخاص، أحدهم رجل أعمال شهير، مصرعهم في حادث تحطم مروحية قرب بارما في شمال إيطاليا مساء الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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