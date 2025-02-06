الأهلي يسعى لخطف صدارة الدوري من بيراميدز على حساب بتروجت، اليوم

الأهلي وبتروجت، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره بتروجت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي، بقيادة مدربه مارسيل كولر، لمواصلة سلسلة انتصاراته ومطاردة بيراميدز المتصدر لجدول ترتيب الدوري، حيث حقق الأحمر الفوز بثلاثية على مودرن سبورت مقابل هدف المباراة الماضية.

ويأمل الأهلي في الفوز على بتروجيت وتقديم أداء جيد من أجل الحفاظ على دعم الجمهور ومساندته بعد مرور الفريق بفترة سيئة من الأداء المتراجع والسلبي خاصة بعد الهزيمة أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا واحتلال المركز الثاني في المجموعة.

بينما يسعى بتروجيت تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، بعد التعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بينما بتروجيت في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 12

1- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 19 نقطة

6- بتروجيت 17 نقطة

7- البنك الأهلي 17 نقطة

8- حرس الحدود 15 نقطة

9- فاركو 15 نقطة

10- طلائع الجيش 15 نقطة

11- زد اف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

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