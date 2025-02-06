الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

اليوم، قطع المياه عن عدة مناطق بالإسكندرية لمدة 12 ساعة

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية، قطع وإضعاف المياه اليوم الخميس، بغرب الإسكندرية، وذلك بسبب إصلاح الخط الناقل للمياه إلى غرب الإسكندرية قطر (1000 مم) بالطريق الزراعي أمام نادى الصيد.

 

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالإسكندرية لمدة 12 ساعة

وأشارت إلى أن قطع وضعف المياه يبدأ الساعة 12 منتصف ليل الخميس حتى الانتهاء من الأعمال خلال 12 ساعة.

وأضافت شركة مياه الإسكندرية أن المناطق المتضررة من قطع وضعف المياه هي: الورديان والقباري بعض مناطق غرب الإسكندرية.

موعد عودة المياه  بالإسكندرية 

وأكدت أن المياه سوف تعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.


وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125.

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محافظة الإسكندرية قطع وإضعاف المياه الخط الناقل للمياه غرب الإسكندرية الطريق الزراعي نادي الصيد الورديان القبارى
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