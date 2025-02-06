بينهم رجل أعمال منتجاته تغزو العالم، مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بإيطاليا

لقي 3 أشخاص، أحدهم رجل أعمال شهير، مصرعهم في حادث تحطم مروحية قرب بارما في شمال إيطاليا مساء الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ولم تتّضح في الحال ملابسات الحادث، لكنّ ضبابا كثيفا كان يغطّي المنطقة عندما تحطمت المروحية على أرض مملوكة لعائلة روفانياتي.

وبحسب وكالة "أنسا" وموقع صحيفة "لا ستامبا".فإنّ أحد الضحايا الثلاثة هو لورينزو روفانياتي المدير العام لشركة روفانياتي للنقانق.

وتشتهر شركة روفانياتي بمنتجاتها في إيطاليا وتوظف أكثر من ألف شخص حول العالم ولديها فروع في بلجيكا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بحسب موقعها الإلكتروني.

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