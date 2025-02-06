محدش ياخد عزائي ولا يحضر دفنتي غير ابني وأخويا، وصية مثيرة لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

فاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بإعلان وصيته بسبب أزمة نفسية يعانيها.

أزمة نفسية

وكتب وائل عبد العزيز منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "أنا في أزمة نفسية بقالي سنين وإحساس عندي قوي مش هكمل كتير وتعبت وعايز ارتاح خلاص ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء ومحدش ياخد عزائي تماما ويا ريت دفنتي لا تعلن ولا حد يحضرها غير ابني واخويا فقط ربنا يديهم طولة العمر".

وأضاف: "عايز ادفن في مدافن أخوات أمي وأنا عارف ومتأكد أن كل الناس هتدعيلي بالرحمة ومش طالب أكتر من كده وأنا مسامح كل الناس اللي حصل بيني وبينهم أي مشاكل من أي نوع إلا خمس أشخاص فقط.. وعند الله تجتمع الخصوم.. هو الحكم العدل".

واختتم الفنان وائل عبد العزيز منشوره قائلا: "أخيرا ربنا يحسن خاتمتي يا رب.. أكيد فوق أحلى من الحقد والغل والجحود والحروب النفسية اللي عايشين فيها دي".

ونشر الفنان وائل عبد العزيز، الصورة الأخيرة لوالدهما، قبل أسبوعين في أحد الأضرحة، حيث عبر حسابه الصورة وكتب عليها: "آخر صورة ليه من أسبوعين يا رب الصبر من عندك ربنا يرحمك ويغفر لك يا أبويا".

وفي 18 يناير توفي محمد عبد العزيز، والد الفنان وائل عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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