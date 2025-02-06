الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

محدش ياخد عزائي ولا يحضر دفنتي غير ابني وأخويا، وصية مثيرة لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

وائل عبد العزيز وشقيقته
وائل عبد العزيز وشقيقته ياسمين، فيتو

فاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بإعلان وصيته بسبب أزمة نفسية يعانيها.

أزمة نفسية

وكتب وائل عبد العزيز منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "أنا في أزمة نفسية بقالي سنين وإحساس عندي قوي مش هكمل كتير وتعبت وعايز ارتاح خلاص ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء ومحدش ياخد عزائي تماما ويا ريت دفنتي لا تعلن ولا حد يحضرها غير ابني واخويا فقط ربنا يديهم طولة العمر".

وأضاف: "عايز ادفن في مدافن أخوات أمي وأنا عارف ومتأكد أن كل الناس هتدعيلي بالرحمة ومش طالب أكتر من كده وأنا مسامح كل الناس اللي حصل بيني وبينهم أي مشاكل من أي نوع إلا خمس أشخاص فقط.. وعند الله تجتمع الخصوم.. هو الحكم العدل".

واختتم الفنان وائل عبد العزيز منشوره قائلا: "أخيرا ربنا يحسن خاتمتي يا رب.. أكيد فوق أحلى من الحقد والغل والجحود والحروب النفسية اللي عايشين فيها دي".

ونشر الفنان وائل عبد العزيز، الصورة الأخيرة لوالدهما، قبل أسبوعين في أحد الأضرحة، حيث عبر حسابه الصورة وكتب عليها: "آخر صورة ليه من أسبوعين يا رب الصبر من عندك ربنا يرحمك ويغفر لك يا أبويا".

وفي 18 يناير توفي محمد عبد العزيز، والد الفنان وائل عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان وائل عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز إعلان وصيته ازمة نفسية
ads

الأكثر قراءة

قتلت أمي، تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنتها بالإسكندرية، وشهود عيان يكشفون ما حدث

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتائج تهديد ترامب، أمريكا تعلن رسميا عبور سفنها قناة بنما دون رسوم

محدش ياخد عزائي ولا يحضر دفنتي غير ابني وأخويا، وصية مثيرة لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة، تحذير عاجل من طقس اليوم الخميس

مسؤولون إسرائيليون: حماس لديها "ورقة قوية" قد تبطل خطة ترامب

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة ترتفع لـ 35 جنيها وانخفاض جديد للجوافة

منوعات

المزيد

شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

القهوة المغشوشة تغزو أكبر منتج بن في العالم واتحاد محمصي البرازيل يسعى لفتوى قانونية

بينهم رجل أعمال منتجاته تغزو العالم، مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بإيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 5/2/2025

كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية