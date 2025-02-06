الخميس 06 فبراير 2025
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القهوة المغشوشة تغزو أكبر منتج بن في العالم واتحاد محمصي البرازيل يسعى لفتوى قانونية

البن البرازيلي، فيتو
البن البرازيلي، فيتو

ينتشر القلق بين صناع القهوة في البرازيل، من أن يدفع ارتفاع الأسعار الكبير بعض الشركات إلى توسيع عروضها مما تسميه "القهوة المزيفة" أو "المغشوشة"، في سعيها لجذب المستهلكين الذين يشعرون بالضائقة المالية.

منتجات مطحونة

وتمكن اتحاد محمصي البن في البرازيل في الآونة الأخيرة، من رصد منتجات مطحونة في محلات البقالة يتم تسويقها على أنها قهوة، لكنها غالبا ليست مصنوعة من حبوب البن.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد سيليريو إيناسيو دا سيلفا: "إنها محاولة واضحة لخداع المستهلكين".

وأضاف أن هذه المساحيق قد تحتوي على مخلفات القهوة مثل القشور أو الأوراق، ولب الخضراوات الأخرى، إضافة إلى نكهات القهوة الاصطناعية.

 أسعار البن في البرازيل

وارتفعت أسعار البن في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم وثاني أكبر مستهلك للقهوة بعد الولايات المتحدة، أكثر من 50 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وبلغت الأسعار العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق، بسبب الإمدادات المحدودة في أعقاب العواصف الجوية في البلدان المنتجة.

وقال اتحاد محمصي البن إنه تواصل مع وكالات الصحة البرازيلية ووزارة الزراعة، لمعرفة ما إذا كان يتم بيع مثل هذه المنتجات بشكل قانوني.

وتباع هذه المنتجات حاليا في البرازيل بسعر يبلغ نحو ثلث سعر القهوة العادية.

البن في مصر

ومن البرازيل إلى مصر طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء، جهاز حماية المستهلك بضرورة البدء فى حملة تفتيشية موسعة على محلات ومتاجر ومطاحن البن المغشوش، وهو الأمر الذى يجرى تداوله فى مصر الآن على نطاق واسع، وما يقال عن تحميص نواة البلح والبازلاء وإضافة البى كربونات على قليل من بن.

وقد رصدت الجمعية شكاوى المستهلكين، وهو ما يتساند على حقائق واضحة فى انعدامية تذوق القهوة فى مصر.

المزاج العام تأثر كثيرا بغش البن 
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن المزاج العام تأثر كثيرا بغش البن الذى فقد طعمه حتى مع البرندات الكبرى التى لها سمعة طيبة.

ارتفاع سعر البن أغرت بعض التجار الغشاشين لخلطه
وأشار إلى أن ارتفاع سعره نتيجة رفع الدولار أغرت بعض التجار الغشاشين لخلطه مع مكونات أخرى حتى يحصدوا أرباحا كبيرة فى ظل إنعدام الرقابة من قطاع التفتيش على الأغذية فى وزارة الصحة.

وضعف الجهاز الذى تراجع دوره وحركته مع نهاية عام ٢٠٢٤، وهو ما يدعونا لضرورة حركة مفاجأة من الجهاز لهذه المتاجر التى تمارس الغش على المواطنين حتى أن طن نواة البلح صار سعره أغلى من البلح ذاته.

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