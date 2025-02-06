مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وتوتنهام والأهلي ضد بتروجيت
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف المسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس فرنسا والدوري السعودي.
وتقام اليوم الخميس المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا × فاركو - 4 عصرًا | أون تايم سبورتس 2
غزل المحلة × مودرن سبورت - 4 عصرًا | أون تايم سبورتس 1
الأهلي × بتروجيت - 7 مساء | أون تايم سبورتس 1
مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا
ريال سوسيداد × أوساسونا - 8:30 مساء | SSC SPORT
فالنسيا × برشلونة - 10:30 مساء | SSC SPORT
مباريات اليوم في كأس فرنسا
بورجوا جاليو × ريمس - 10 مساء | بي إن سبورت 4
مباريات اليوم في كأس كاراباو
ليفربول × توتنهام - 10 مساء | بي إن سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
فيورنتينا × إنتر ميلان - 9:45 مساء
مباريات اليوم في الدوري السعودي
القادسية × الرائد - 5:05 مساء | SSC SPORT
الشباب × الخليج - 5:20 مساء | SSC SPORT
التعاون × الاتحاد - 7 مساء | SSC SPORT
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