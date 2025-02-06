تبدأ من 45 جنيها، أسعار فوانيس رمضان 2025 بأشكالها وتصميماتها المختلفة (صور)

أسعار فوانيس رمضان 2025، تتعدد أشكال فوانيس رمضان 2025 بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، إذ قدمت ورش تصنيع الفوانيس تصميمات متعددة تجمع ما بين الأشكال التراثية للفوانيس وصولًا إلى التصميمات المبتكرة.

فوانيس رمضان 2025

أسباب اختلاف أسعار فوانيس رمضان 2025

وتختلف أسعار فوانيس رمضان باختلاف الخامات التي منها الصاج، البلاستيك، الخشب، الخيامية، الخرز؛ فضلًا عن الفوانيس المصنوعة من خامات مختلطة، كما يختلف سعر فانوس رمضان بحسب الحجم والتكنولوجيا المصنع منها التي على رأسها الإضاءة وإصدار الأصوات والحركة.

سعر فوانيس رمضان 2025

أسعار فوانيس رمضان 2025

«فيتو» تستعرض أسعار فوانيس رمضان 2025، بتصميمات وأشكاله المختلفة؛ في السطور الآتية:

أسعار الفانوس الصاج تتراوح بين 200 و900 جنيه. أسعار الفانوس الشمعة يتراوح بين 180 و75 جنيهًا. أسعار الفانوس الخيامية يتراوح بين 460 و560 جنيهًا. أسعار الفانوس الخشب يتراوح بين 260 و550 جنيهًا. أسعار الفانوس البلاستيك تتراوح بين 45 و330 جنيهًا. أسعار الفانوس الخرز تتراوح من 45 جنيهًا للميدالية فانوس إلى 450 جنيهًا للفانوس المعلق.

أسعار فوانيس رمضان 2025

سعر فوانيس رمضان 2025

بلغ سعر فانوس خرز كريستال نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر فانوس من الخرز البلاستيك علي شكل عربية ألوان أبيض وبرتقالي مقاس 15*5 سم نحو 180 جنيهًا. بلغ سعر فانوس رمضان كبير الحجم مصنوع من الخيوط يدويًّا نحو 1500 جنيه. تراوحت أسعار فوانيس رمضان المعدن حجم 22 سم بين 75 و120 جنيهًا. تراوح سعر فانوس ليد زينة رمضان 2025 بين 349 إلى 1500 جنيه. تراوح سعر فانوس محمد صلاح بين 400 و700 جنيهًا. تراوح سعر فانوس ميدالية ميني أشكال رمضان سداسي كبير بين 114 إلى 160 جنيهًا. تراوح سعر فانوس ميدالية كريستال رمضان سداسي صغير بين 94 إلى 130 جنيهًا. تراوح سعر فانوس سداسي مفرغ هلال ونجمة إسلامي ليد بنغمة رمضان حجم كبير بين 627 إلى 755 جنيهًا.

اسعار فوانيس رمضان 2025

اسعار فوانيس رمضان 2025

تراوح سعر الفانوس رمضان بصوت وإضاءة مصنوع من الخرز بين 160 إلى 220 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس فورجى معدن يعمل بالشموع العادية والإلكترونية بين 250 إلى 400 جنيه.

تراوح سعر فانوس رمضان بلاستيك بتصميم عصري جديد بداخله عروسة بين 180 إلى 350 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس فنانيس بكار رمضان صوت وضوء بين 225 و325 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس رمضان الخشبي بتصميم هلال بين 270 و450 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس ميدالية رمضان كريم عليقة + شخصيات رمضان 12 قطعًا بين 184 إلى 240 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس رمضان الخشبي مع ليد من 160 إلى 290 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس مربع بزجاج قبة كبيرة إسلامي ليد + نغمة رمضان حجم كبير من 664 إلى 800 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان 2025

أسعار فوانيس رمضان 2025

تراوح سعر فانوس معدن صغير يعمل بالشمع ارتفاع 22 سم من 120 إلى 190 جنيهًا. تراوح سعر فانوس رمضان على شكل الشخصية الكرتونية بسنت يصدر صوت وضوء مصنوع من الفخار مع حامل من 200 إلى 285 جنيهًا. تراوح سعر فانوس رمضان مصنوع من الخشب بتصميم قبة مسجد من 270 إلى 450 جنيهًا. تراوح سعر فانوس رمضان على شكل الشخصية الكرتونية بسنت يصدر صوت وضوء مصنوع من الفخار مع حامل من 200 إلى 285 جنيهًا.

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