الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

بينهم دولة عربية، الكشف عن أسماء دول يخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إليها

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشفت القناة 12 العبرية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى المغرب وصوماليلاند وبونتلاند في إفريقيا.

 

تقرير عبري يكشف أسماء دول لتهجير الفلسطينيين 

وأشار تقرير القناة العبرية، إلى أن بونتلاند وأرض الصومال تسعيان للحصول على اعتراف دولي بسيادتهما على الأراضي الصومالية، في حين يبدي المغرب قلقًا بشأن استمرار الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية.

 

وتابعت، قد تكون هذه هي الأوراق التي قد تستخدمها إدارة ترامب لدفع مقترحه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع، ودفع هذه الجهات لاستقبال سكان القطاع.

 

فيما أشارت القناة، في تقرير سابق إلى أن، ترامب يخطط لنقل 100 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أجنبية مثل ألبانيا وإندونيسيا، في إطار رؤيته لتهجير أهل القطاع.

 

وضع ألبانيا ضمن الجهات المحتملة لتهجير الفلسطينيين

وأشار تقرير القناة 12، إلى ألبانيا باعتبارها "دولة أوروبية فقيرة بحاجة إلى قوة عاملة، مع إمكانية تقديم حوافز كبيرة لإقناعها باستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين" الفلسطينيين.

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ويشار إقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال يسعى للحصول على اعتراف دولي باستقلاله، كما أن منطقة بونتلاند، تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال، وتسعى للانفصال.

 

وكان ترامب قد أصدر في نهاية ولايته الأولى قرارا نص على اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، في إطار "اتفاقات أبراهام" للتطبيع بين دول عربية وإسرائيل.

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ومساء الثلاثاء، صرح ترامب بأن الفلسطينيين لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادرة قطاع غزة، مشيرا إلى رغبته برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع.

 

وأشار ترامب إلى أنه "إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل السكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيرا من العودة إلى القطاع، أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة"، مشددًا على أن "الأرض التي يجب أن يحصل عليها سكان غزة يمكن أن تكون في مصر أو الأردن".

 

وسبق أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا، لكن قابلت مصر والأردن طلبه بالرفض ومعلومات التقرير العبري تشير إلى فقدانه الأمل فى تحقيق طلبه من قبل القاهرة وعمان.

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