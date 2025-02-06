تحرك مفاجئ في أسعار النفط العالمية بعد قرار شركة أرامكو السعودية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس لتستقر بعد موجة بيع شهدتها في اليوم السابق بعد أن رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار النفط لشهر مارس بشكل حاد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.19 في المئة إلى 74.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا أو 0.25 في المئة إلى 71.21 دولار للبرميل.



وأعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أمس الأربعاء، أنها ستزيد بشكل كبير الأسعار للمشترين في آسيا تسليم مارس وسط ارتفاع الطلب من الصين والهند في وقت تتسبب فيه العقوبات الأمريكية في اضطراب الإمدادات الروسية.

كما رفعت أرامكو سعر شحناتها لشهر مارس لجميع المناطق.

وقال محلل السوق لدى «آي.جي» توني سيكامور إن التدابير تشير إلى أن «تأثيرات العقوبات الجديدة ضد روسيا بدأت وأن السعوديين يتمكنون من الاستفادة من نقص الإمدادات في السوق».

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات جديدة صارمة على تجارة النفط الروسية، مستهدفة «سفن أسطول الظل» التي يُعتقد أنها تستخدم للتهرب من الحصار التجاري.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة أمس الأربعاء بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وهو ما يعكس بالتالي ضعف الطلب.

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