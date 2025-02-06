زوجة معلول بعد قيده بقائمة الأهلي: علي أسطورة وكنت واثقة إنه هيجدد (فيديو)

علي معلول، أبدت مريم عادل زوجة التونسي علي معلول لاعب فريق النادي الأهلي، سعادتها بقيده مع المارد الأحمر بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

أول تعليق من زوجة علي معلول بعد قيده بقائمة الأهلي

وقالت زوجة علي معلول خلال ظهورها في مداخلة هاتفية مع أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي: “ كنت واثقة أن الأهلي سيقيد علي معلول بشكل رسمي، لأن علي أسطورة وكنت واثقة هيجدد”.

وتابعت: "الكورة كل حياة علي معلول وهو بيحب شغله ودي الحاجة اللي ربنا بيبارك له فيها، وأصعب فترة صعبة هي فترة الإصابة وبعد عودته للأهلي كانت فرحتنا كبير حتى ابني وبنتي بيكلموه بالكاميرا أول ما سمعوا الخبر".

وأضافت: "شعرنا بسعادة كبيرة لتجديد عقد علي مع الأهلي وتسجيله في قائمة النادي، الجميع يدرك مدى حب علي للأهلي وجماهيره، الحمد لله، لقد مرت فترة صعبة، لكننا كنا واثقين في الله بعودة علي من الإصابة وتجديد عقده مع النادي.

لازم هدية وعزومة ❤️😂.. علي معلول يغازل زوجته على الهواء وفرحتها بمظاهرة الحب والإستمرار مع الفريق #حارس_الاهلي pic.twitter.com/G4fL4ReIk4 — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) February 5, 2025

رسالة مريم عادل إلى زوجها علي معلول

ووجهت رسالة لزوجها: "مبروك ودائما مشرفتا وبشكر جماهير الأهلي اللي بشوف محبتهم في الشارع والميديا واللي بفتخر إني زوجة علي معلول".

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