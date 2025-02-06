الخميس 06 فبراير 2025
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لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

رابطات العنق في لقاءات
رابطات العنق في لقاءات الشرع، فيتو

أثار ظهور أحمد الشرع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية في جولاته، فضول الكثيرين في الداخل السوري وخارجها خاصة بعد خلعه البدلة العسكرية التي اعتاد الظهور بها، وانتقل إلى البدلة الرسمية مع اختيار ألوان معينة لرابطة العنق أثناء استقبال الوفود.

 

رسائل رابطات العنق وألوانها 

وبدأ السوريون يلاحقون الرئيس الجديد بكل تفاصيله، وتداول كثير منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان ألوان رابطات العنق، وسط تساؤلات في ما إذا كان الرجل يقصد إيصال رسائل دبلوماسية منها أم أنها صدفة.

الشرع وجنبلاط

ففي أول إطلالة استعمل الشرع ربطة عنق خضراء داكنة اللون، وذلك حينما التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في ديسمبر، فانهالت التعليقات على أنه أراد منها التيمّن بعلم الثورة السورية الذي يغلب عليه اللون الأخضر.

الشرع وأمير قطر

ثم توالت إطلالات الرئيس، فحينما استقبل أمير قطر الأسبوع الماضي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ارتداها حمراء غامقة اللون، وكأنها دلالة على لون العلم القطري (العنّابي).

أمير قطر والشرع في دمشق
أمير قطر والشرع في دمشق

الشرع وولي العهد السعودي

وبزيارته للملكة العربية السعودية قبل يومين، ارتداها خضراء نسبة للعلم السعودي.

ولي العهد السعودي وأحمد الشرع
ولي العهد السعودي وأحمد الشرع

الشرع وأردوغان

وفي تركيا، ارتدى الشرع ربطة عنق حمراء أقرب للون العلم التركي خلال لقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

أردوغان والشرع
أردوغان والشرع

وبينما انهالت التعليقات على الأمر، رأى سوريون أن الرئيس الجديد يرغب في إيصال رسائل لطالما تحدَّث عنها منذ وصوله لدمشق بعد إسقاط النظام، والتي أكد فيها أن سوريا الجديدة لن تكون مصدر إزعاج لأي دولة أخرى، وبأنها ترغب بعلاقات جيدة مع الجميع.

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