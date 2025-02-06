ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط، ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 /2025 للفصل الدراسي الأول بمحافظة أسيوط وتنشر فيتو النتيجة للطلاب متمنين المزيد من التفوق والنجاح للطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس



ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب يرجى البحث من خلال هذا الرابط.



وكان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 42.22 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل وبنسبة بلغت 73.8% للإعدادية المهنية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجمال عبد القادر عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وهنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق موجهًا الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 76732 طالبًا، حضر منهم 76453 طالبًا وطالبة والذي نجح منهم 32677 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 42.74 % بالنسبة للحاضرين، أما المتقدمين بنظام المنازل 1039 طالبًا حضر منهم 1006 طلاب وطالبات، نجح منهم 156 طالبًا بنسبة نجاح 15.51% بالنسبة للحاضرين.

وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالي نسبة النجاح للنظامين النظامي والمنازل بلغ 42.22% لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 11094 طالبًا، تقدم منهم 9792 طالبًا وحضر منهم 9475 طالبًا وطالبة حيث نجح منهم 6925 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 73.8% فضلًا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 54 %، وطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 78.4% مضيفًا أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

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