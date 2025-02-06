قتلت أمي، تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنتها بالإسكندرية، وشهود عيان يكشفون ما حدث

أقدمت فتاة على قتل والدتها بمنطقة محطة مصر وسط محافظة الإسكندرية، عقب التخلص منها داخل محل سكانها في المنطقة وسط حالة من الذعر والصراخ انتابت الجيران بالعقار، وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين عن ورود بلاغ بقدوم فتاة على التخلص من والدتها بمنطقة محطة مصر وسط المحافظة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين.

وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن الأم بعد انتهاء الكشف الطبي عليها.



وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين مقتل سيدة، وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة هي ابنتها وتُدعى ن.ح، 29 عامًا، وتم إلقاء القبض عليها.

بينما أكد شهود عيان من أهالي المنطقة، أن الفتاة تعاني بمرض نفسي وكانت تقيم مع والدتها، وعقب ارتكابها للجريمة خرجت للمنطقة لتردد بعض الكلمات وهي “قتلت أمي… تخلصت منها” في لحظات أصابت أهالي المنطقة بالصدمة والفزع.

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