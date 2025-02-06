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أخبار مصر

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة، تحذير عاجل من طقس اليوم الخميس

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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تستمر اليوم حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة حتى 3 درجات مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح من 50:35 كم/ ساعة قد تكون قد مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

 

استمرار التقلبات الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 06 - 02 -2025

طقس الخميس، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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