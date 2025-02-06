نتائج تهديد ترامب، أمريكا تعلن رسميا عبور سفنها قناة بنما دون رسوم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن السفن التابعة لحكومتها، يمكنها الآن، عبور قناة بنما دون دفع أي رسوم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب عبر حسابها على منصة (إكس) إن "هذا الأمر يوفر ملايين الدولارات على الحكومة الأمريكية سنويًّا".

ويأتي هذا الإعلان، بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى بنما، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

والتقى روبيو، الأحد، رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، لمناقشة المخاوف المتعلقة بالشركات الصينية، التي قد تؤثر في وصول السفن الأمريكية إلى قناة بنما، كذلك بحث قضايا الهجرة في المنطقة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عند توليه منصبه، بالسيطرة على قناة بنما، التي بنتها الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين وسلمتها إلى بنما بموجب معاهدة عام 1977، قائلا إن "القناة تديرها الصين".

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