طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الونش

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض محمود حمدي الونش مدافع الأبيض، لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال رئيس الجهاز الطبي: إن اللاعب كان يعاني من آلام شديدة في البطن والصدر صاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن "الونش" توجه إلى المستشفى وخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، ويتواجد اللاعب حاليًّا في منزله.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن اللاعب سيحصل على راحة لمدة 48 ساعة

واختتم الدكتور محمد أسامة تصريحاته، مشددًا على أن "الونش" حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق الأربعاء، بالتنسيق مع الجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الجمعة في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام بإستاد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.