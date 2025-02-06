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رياضة

طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الونش

الونش، فيتو
الونش، فيتو

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض محمود حمدي الونش مدافع الأبيض، لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال رئيس الجهاز الطبي: إن اللاعب كان يعاني من آلام شديدة في البطن والصدر صاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن "الونش" توجه إلى المستشفى وخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، ويتواجد اللاعب حاليًّا في منزله.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن اللاعب سيحصل على راحة لمدة 48 ساعة

واختتم الدكتور محمد أسامة  تصريحاته،  مشددًا على أن "الونش" حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق الأربعاء، بالتنسيق مع الجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الجمعة في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام بإستاد السلام.

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