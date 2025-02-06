وزير الدفاع الأمريكي: نستعد لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن وزارته مستعدة لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال خلالها إنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع وتعيد تطويره.

الدفاع الأمريكي تستعد لتنفيذ خطة ترامب في غزة

وأضاف هيجسيث قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر البنتاجون: "أود أن أقول فقط في ما يتعلق بمسألة غزة، إن تعريف الجنون هو محاولة تكرار الأمر ذاته".

وتابع: "الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة وديناميكية لحل المشاكل التي بدت مستعصية. نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات".

نشر قوات أمريكية في غزة

وقال البيت الأبيض في وقت سابق من الأربعاء، إن ترامب لم يلتزم بنشر قوات أمريكية في غزة كجزء من اقتراحه للسيطرة الأمريكية على القطاع الفلسطيني.

وأثارت فكرة ترامب إدانة دولية وبعض المعارضة من الجمهوريين في الكونجرس، الذين أيدوا إلى حد كبير مبادرات سابقة لترامب تتعلق بالداخل والخارج.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيمضي قدما في اقتراحه أم أنه يتخذ موقفا متطرفا كاستراتيجية للمساومة، كما فعل في قضايا أخرى.

تزويد إسرائيل بالأسلحة

وقال هيجسيث إن البنتاجون سيسعى جاهدا لتزويد إسرائيل بالأسلحة التي لم يتم توريدها من قبل، التي "قد تفيد في القضاء على الأعداء المتطرفين"، وفق تعبيره.

وأصدر ترامب تعليماته للجيش الأمريكي برفع الحظر الذي فرضه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن ألفي رطل (نحو 900 كيلوجرام) إلى إسرائيل.

وتستطيع هذه القنبلة اختراق الخرسانة السميكة والمعادن، مما يخلق دائرة انفجار واسعة.

والعام الماضي ذكرت "رويترز" أن إدارة بايدن أرسلت الآلاف من هذه القنابل إلى إسرائيل، بعد هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023، لكنها علقت شحنة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.