أخبار مصر: مفاجأة في معدلات النمو السكاني، الحكومة تعلن موعد الزيادات الجديدة، قفزة في سعر مستحضر شهير لعلاج الإمساك، قائمة الفائزين بجوائز جرامي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات بين 555 جنيهًا و2099 جنيهًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الهدف من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي.

علّق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حديث لصحيفة " لوبينيون" الفرنسية، على الأحداث الأخيرة والتطورات التي حدثت في سوريا.

اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في نسختها الـ67، والتي شهدت حضورا كبيرا من نجوم الموسيقى حول العالم.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الأحد، إنه من المهم عدم تقسيم العالم من خلال إقامة حواجز تجارية جديدة، مشددا على أن الجميع يستفيد من العولمة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومى الأربعاء والخميس المقبلين يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح تصل إلى 45:35 كيلو متر فى الساعة.

نظم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وأقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، الأمر الذي يثير مخاوف من حرب تجارية واضطراب إمدادات الخام من اثنين من كبار الموردين للولايات المتحدة.

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، أن هناك أكثر من 15 هاتفا محمولا مستوردا تم تسجيلهم عبر تطبيق "تليفوني" الخاص بالرسوم الجمركية، ما بين الإعفاء ودفع الجمارك.

كشف الجيش الأمريكي هوية الجندية قائدة المروحية العسكرية "بلاك هوك" التي اصطدمت بطائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" فوق واشنطن بمطار ريجان الدولي الأربعاء الماضي.

أكد إبراهيم بخيت راغب، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن محطة عدلي منصور التبادلية تم إنشاؤها بهدف دمج مختلف وسائل النقل في أقل مساحة ممكنة، موضحًا أنها حصلت على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وتضم المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومحطة للسوبر جيت، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع.

حذّر وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو أمس الأحد من تحرّك أمريكي ضدها ما لم تجرِ "تغييرات فورية" على صلة بـ قناة بنما، معتبرا أنها انتهكت معاهدة التسليم.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحولًا إيجابيًا في معدلات النمو السكاني بمصر، وذلك نتيجة للجهود الحكومية المستمرة.

تحدث أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن عدة قضايا تخص النادي، بما في ذلك الأوضاع المالية، مستقبل اللاعبين، وردود الفعل الجماهيرية.

قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي يجب أن تؤخذ بقلق، وليس بالخوف.

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر مستحضر شهير يستخدم كملين لعلاج الإمساك وهو اجيولاكس حبيبات وارتفع سعره من 60 إلى 80 جنيها.

يعقد الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين، للكشف عن تفاصيل تطوير نظام تسجيل الأدوية بالهيئة إلى النظام الإلكترونى.

قالت السلطات الأمريكية، أمس الأحد، إنها عثرت على رفات 55 من أصل 67 شخصا لقوا حتفهم في أكبر كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.

انتشر مقطع فيديو يظهر النجم الجزائري رياض محرز وزوجته تايلور وارد وابنتهما ميلا أثناء تعرضهم لاضطراب جوي خلال رحلة طيران، مما أثار ردود فعل واسعة ومخاوف لدى متابعيهم.

يفتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم، ملف النهوض بقطاع التعليم الجامعي، وكذلك تطوير البحث العلمي.

طردت إدارة حفل جرامي، المغني الشهير كانييه ويست وزوجته بيانكا، من الحفل المقام حاليا، بعد ظهورها عارية على السجادة الحمراء للحفل، بالإضافة لحضورهما الحفل دون توجيه دعوة لهما.

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، تم عرضه على إدارة القلعة البيضاء لضمه مرتين وتم رفضه.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كوريا الشمالية انتقدت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوصفه لها بأنها “دولة مارقة”، وأضافت أن تعليقاته لا تخدم المصالح الأمريكية.

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