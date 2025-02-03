لأول مرة منذ 17 عاما، تحول إيجابي في معدلات النمو السكاني بمصر (إنفوجراف)

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحولًا إيجابيًا في معدلات النمو السكاني بمصر، وذلك نتيجة للجهود الحكومية المستمرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انفوجراف بشأن جهود الحكومة في هذا الشأن.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المواليد لم يتجاوز حاجز الـ 2 مليون مولود سنويًا لأول مرة منذ عام 2007، حيث انخفض عدد المواليد من 2.045 مليون مولود في عام 2023 إلى 1.968 مليون مولود في عام 2024.

كما شهد معدل الإنجاب الكلي انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 2.54 مولود لكل سيدة في 2023 إلى 2.41 مولود في 2024، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ 17 عامًا، مما يعكس نجاح السياسات السكانية في الحد من معدلات الإنجاب.

وفيما يتعلق بمعدلات الوفيات، أظهرت الإحصاءات انخفاضًا في عدد الوفيات من 6 حالات لكل ألف نسمة في عام 2014 إلى 5.7 حالات في عام 2024، ما يعكس تحسنًا في الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا التطور الإيجابي في إطار الجهود الحكومية المبذولة لضبط معدلات النمو السكاني وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

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