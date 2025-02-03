الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لأول مرة منذ 17 عاما، تحول إيجابي في معدلات النمو السكاني بمصر (إنفوجراف)

مركز معلومات مجلس
مركز معلومات مجلس الوزراء، فيتو
ads

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحولًا إيجابيًا في معدلات النمو السكاني بمصر، وذلك نتيجة للجهود الحكومية المستمرة. 

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انفوجراف بشأن جهود الحكومة في هذا الشأن. 

وأشارت البيانات إلى أن عدد المواليد لم يتجاوز حاجز الـ 2 مليون مولود سنويًا لأول مرة منذ عام 2007، حيث انخفض عدد المواليد من 2.045 مليون مولود في عام 2023 إلى 1.968 مليون مولود في عام 2024.  

كما شهد معدل الإنجاب الكلي انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 2.54 مولود لكل سيدة في 2023 إلى 2.41 مولود في 2024، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ 17 عامًا، مما يعكس نجاح السياسات السكانية في الحد من معدلات الإنجاب.  

وفيما يتعلق بمعدلات الوفيات، أظهرت الإحصاءات انخفاضًا في عدد الوفيات من 6 حالات لكل ألف نسمة في عام 2014 إلى 5.7 حالات في عام 2024، ما يعكس تحسنًا في الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.  

يأتي هذا التطور الإيجابي في إطار الجهود الحكومية المبذولة لضبط معدلات النمو السكاني وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية معدلات النمو السكاني بمصر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عدد المواليد معدل الإنـجاب الكلي معدلات الوفيات معدلات النمو السكاني

مواد متعلقة

حزمة اجتماعية جديدة، هل يتم إعلان زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟

قرارات قريبة لدعم المواطنين، رئيس الوزراء يناقش خطط الحماية الاجتماعية

الحكومة: التحالف الوطني يقدم 11 مليون وجبة إفطار وسحور للأسر خلال رمضان

مدبولي والتحالف الوطني يبحثان الإعلان عن حزمة مبادرات لدعم الأسر المستحقة قبل رمضان

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

مدبولي يلتقي أعضاء مجلس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

بتكليف من الرئيس، الحكومة تستعد لإطلاق حزمة حماية اجتماعية موسعة
ads

الأكثر قراءة

بزيادة تصل إلى 2099 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نهاية الأسبوع

انخفاض الليمون 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

لأول مرة منذ 17 عاما، تحول إيجابي في معدلات النمو السكاني بمصر (إنفوجراف)

زيادة في سعر مستحضر شهير لعلاج الإمساك من 60 إلى 80 جنيها

لجنة للتنسيق بين الأنفاق والشركات المنفذة للمترو ومحافظة الجيزة

منوعات

المزيد

ليست خائنة، حبيب صديقة بيلينجهام السابق يدافع عنها

سعر البن العالمي يصل إلى أعلى مستوياته منذ نصف قرن

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية