مستشار ألمانيا يعلق على رسوم ترامب الجمركية: تقسم العالم

قال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الأحد، إنه من المهم عدم تقسيم العالم من خلال إقامة حواجز تجارية جديدة، مشددا على أن الجميع يستفيد من العولمة.

وجاءت تصريحاته بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين، بحسب وكالة "رويترز".

وكان ترامب قد أعلن أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدَفة بدورها برسوم جمركية.

وعندما سُئل شولتس عن الرد المحتمل من جانب الاتحاد الأوروبي، قال إن التكتل لديه "مجال للتحرك" باعتباره قوة اقتصادية كبرى.

وأضاف شولتس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين إلى الشمال الغربي من لندن "سنحاول مواصلة العلاقات الاقتصادية معا من منظور التعاون والعمل المشترك".

وكان زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، وهو المرشح الأبرز للفوز بمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، قد عبر في وقت سابق عن قلقه بشأن الرسوم الجمركية أيضا.

وقال ميرتس في مؤتمر نظمه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط "الرسوم الجمركية لم تكن قط فكرة جيدة لحل صراعات السياسات التجارية".

وأضاف أن تكلفة الرسوم الجمركية ستثقل كاهل المستهلكين الأمريكيين في نهاية المطاف، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

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