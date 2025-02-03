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رياضة

أحمد سالم: الزمالك يتعرض لضغوط وهذا موقف زيزو

أحمد سالم
أحمد سالم

تحدث أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن عدة قضايا تخص النادي، بما في ذلك الأوضاع المالية، مستقبل اللاعبين، وردود الفعل الجماهيرية.

الزمالك يتعرض لضغوط 

وأوضح سالم أن النادي يتعرض لضغوط كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية، مشيرًا إلى أن تسديد هذه المستحقات كانت أولوية بالنسبة للإدارة قبل التفكير في التعاقد مع لاعبين جدد. ومع ذلك، أكد أن فترة الانتقالات القادمة ستسير بشكل جيد وسترضي الجماهير.

كما تطرق سالم إلى موضوع زيزو، نجم الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يسعى لأن يصبح من أساطير النادي، ورفض عروضًا كبيرة في الماضي. 

 

وأعرب عن اعتقاده بأن زيزو سيجدد عقده مع الزمالك، لكنه أشار إلى أن أي شيء ممكن في عالم كرة القدم. ونفى وجود أي خلاف بين زيزو ووالده.

بخصوص صفقة أشرف بن شرقي، لفت سالم إلى أن جمهور الأهلي لم يكن سعيدًا بارتداء عبد الله سعيد قميص الزمالك في السابق، لكنه انتقد فكرة المكايدة من قبل بعض الإعلاميين الكبار في السن، واصفًا إياها بأنها غير مقبولة.

وأخيرًا، أشاد سالم بتلاحم جماهير الزمالك ودعمهم الدائم للنادي في الأوقات الصعبة، مؤكدًا أن هذا الدعم هو ما يساعد النادي على تجاوز الأزمات.

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