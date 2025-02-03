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أخبار مصر

الحكومة: نراجع آخر مرحلة في حزمة الحماية الاجتماعية قبل عرضها على السيسي

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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حزمة الحماية الاجتماعية، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الهدف من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي.

 

مراجعة دراسات حزمة الحماية الاجتماعية

وأكد متحدث الحكومة خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن”: أن لقاء رئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي ركز على متابعة ومراجعة الدراسات التي تتم بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع التصور النهائي لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.


التصور المبدئي لحزمة الحماية الاجتماعية 

ولفت إلى أن رئيس الوزراء تابع أبرز ما توصلت إليه الدراسات من قبل وزارة المالية والتضامن وتم استعراض التصور المبدئي لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

 

 

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة


وأوضح: ما زالنا في دراسة والانتهاء من بعض التفاصيل الدقيقة لحزمة الحماية الاجتماعية ووضعها في تصور نهائي قبل عرضها لرئيس الجمهورية لاعتمادها، للتخفيف عن أعباء المواطنين كما وجه رئيس الجمهورية وسيتم إعلانها بمجرد الانتهاء من الدراسة واعتمادها من الرئيس خلال الفترة المقبلة.

 

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