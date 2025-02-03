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رياضة

بشير التابعي: بن شرقي اتعرض على الزمالك مرتين وتم رفضه لهذا السبب

بشير التابعي، فيتو
بشير التابعي، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، تم عرضه على إدارة القلعة البيضاء لضمه مرتين وتم رفضه.

 

بشير التابعي يتحدث عن صفقة بن شرقي ومجلس الزمالك 


وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": “لا أعرف سبب “الدوشة” من تعاقد الأهلي مع بن شرقي، واللاعب لم ينتقل للأهلي من الزمالك".


وتابع: "أشرف بن شرقي، تم عرضه على الزمالك مرتين، والإدارة رفضت ضمه بسبب المقابل المادي، والأهلي تعاقد معه من قطر، وليس من الزمالك، ولا أعرف سبب مكايدة الزمالك وجماهيره، ولا أعرف لماذا هذا اللاعب فقط الذي تم عمل هذا في تقديمه".


وعن مستوى بن شرقي قال: "لم أر بن شرقي منذ فترة، وأنتظر رؤيته في الملعب، وعمره ليس كبيرا وهو في قمة عطائه".

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