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أخبار مصر

زيادة في سعر مستحضر شهير لعلاج الإمساك من 60 إلى 80 جنيها

أدوية، فيتو
أدوية، فيتو

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر مستحضر شهير يستخدم كملين لعلاج الإمساك وهو اجيولاكس حبيبات وارتفع سعره من 60 إلى 80 جنيها.

 زيادة سعر اجيولاكس 

ويساعد مستحضر اجيولاكس في تنظيم الأمعاء لأنه يحتوي على ألياف طبيعية نباتية ويقلل حدوث انتفاخ وتشنجات في الأمعاء.

كانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت أنها تمكنت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، بأحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة، وبحيازتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفى إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.

حيث بدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بوجود بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.

وبناء عليه فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات المباحث المختصة وتنسيق حملات مشتركة على السوق الذى تم رصده ونشر أخبار بشأنه، وهو سوق يتم عقده يوم واحد أسبوعيًا، وبناء عليه تم ضبط مجموعة من الأشخاص بنطاق محافظة القاهرة "محل البلاغ"، وهم من غير المختصين بمزاولة مهنة الصيدلة والقائمين على بيع تلك المستحضرات، حيث تم ضبط كميات من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وغيرها من المستحضرات الخاضعة للرقابة، كما ضبطت بحيازتهم كميات من الفيتامينات المختلفة بالإضافة إلى كميات ضئيلة من المستحضرات الدوائية، كما تم ضبط مستحضرات غير مسجلة ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، فيما وصل إجمالى عدد العبوات إلى ما يقرب من 700 عبوة وأغلبها غير موضح عليه تاريخ الصلاحية، وتم تحريز المضبوطات وتحرير ستة محاضر للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ مايلزم بشأنها.

وتستمر الهيئة في متابعة الحملات المشتركة على الأماكن غير المرخصة لضبط سوق الدواء، كما تهيب هيئة الدواء المصرية  المواطنين عدم شراء الأدوية إلا من المؤسسات الصيدلية المرخصة؛ حيث أنها خاضعة للتفتيش الذي يضمن التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتداول المستحضرات المسجلة وتقديم المشورة الدوائية السليمة.

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يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية من أجل ضمان توافر مستحضرات ومستلزمات طبية ذات مأمونية وفاعلية وجودة عالية مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.

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