لحظات من الرعب، زوجة رياض محرز تكشف ذكرياتها مع حوادث الطائرات (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يظهر النجم الجزائري رياض محرز وزوجته تايلور وارد وابنتهما ميلا أثناء تعرضهم لاضطراب جوي خلال رحلة طيران، مما أثار ردود فعل واسعة ومخاوف لدى متابعيهم.

الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعود إلى فترة سابقة ولكنه عاد للانتشار مجددًا بعد تصريحات زوجة محرز عن الحادث.

لحظة تعرض #رياض_محرز لاضطراب جوي في الطائرة التي كانت تقله رفقة عائلته ✈️😱 pic.twitter.com/tB65AzVxye — El Capitano⭐ (@spuerlilo) February 2, 2025

تايلور وارد، التي تعمل كعارضة أزياء، تحدثت عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام عن الحادث الذي تعرضت له هي ورياض محرز أثناء عودتهم من إيطاليا العام الماضي.

ووصفت الحادث بأنه كان مخيفًا للغاية، حيث تعرضت الطائرة لاضطراب شديد ومطب جوي جعلهم يشعرون وكأنهم يسقطون من السماء.

وأضافت أن الحادث استمر لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، لكنه تسبب في ذعر شديد بين جميع الركاب.

تايلور أشارت أيضًا إلى أنها تملك ذكريات سيئة مع حوادث الطيران، مما يزيد من قلقها عند السفر جوًا.

هذه الواقعة أثارت تعاطفًا كبيرًا من قبل المتابعين، الذين عبّروا عن دعمهم للعائلة وتمنياتهم لهم بالأمان في رحلاتهم المستقبلية.

رياض محرز، الذي يُعتبر أحد أبرز اللاعبين الجزائريين على الساحة الدولية، معروف بحبه لعائلته وحرصه على خصوصيتها.

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